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понедельник, 30 декабря 2019 23:06

Владелец фуры разыграл ограбление, чтобы получить компенсацию

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Владелец фуры разыграл ограбление, чтобы получить компенсацию
Ограбление фуры под Одессой устроил владелец грузовика. Фото: T1.ua

Владелец фуры подстроил разбойное ограбление собственного транспорта, чтобы получить компенсацию от страховой компании.

"Водитель уже дал показания, что грузовик даже не загружался товаром - электропакетами. И ограбление было сфальсифицировано" – рассказали в полиции.

Там также сообщили, что владелец фуры ранее работал сотрудником Беляевского райотдела милиции.

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Ранее сообщалось, что 29 декабря под Одессой неизвестные захватили фуру с водителем. Угрожая пистолетом, они заставили его выехать в лесопосадку, где якобы выгрузили технику на 52 миллиона гривен.

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