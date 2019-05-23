Владельцам электрокаров сделали подарок

Автор: vinnitsa.info В центре Винницы установили бесплатную зарядную станцию ​​для электрокаров

В центре Винницы установили бесплатную зарядную станцию ​​для электрокаров.

Зарядка расположена на Соборной 97 возле магазина одежды A.M.N, владелец которого имеет два электромобиля. Об этом сообщает Винниця.info.

Там можно одновременно зарядить три электромобиля. Перед этим нужно установить специальное мобильное приложение, информация о котором размещена на самой станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото будущего электрокара

"Сегодня на Винниччине ездит 400-450 электромобилей и работает более 20 электрозаправок, однако этого количества недостаточно - нужно устанавливать станции в районных центрах", - рассказала владелица сети зарядных станций ТМ "Електродрайв" Ирина Селезнева.

Желающим получить первый электрокар японской марки Honda необходимо занять очередь и заплатить 900 евро.