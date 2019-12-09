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Владельца кафе оштрафуют на крупную сумму за отравление посетителей

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Владельца кафе оштрафуют на крупную сумму за отравление посетителей
vezha Винница: Владельца кафе БИБЛИОТЕКА оштрафуют на крупную сумму за отравление семи посетителей

В Виннице семь человек оказались на больничной койке после посещения кафе "Библиотека" на улице Оводова.

У всех больных диагностировали острое пищевое отравление, сообщает UA: Вінниця.

"Жена ела салат "Цезарь", и я тоже. Меня начало трясти, поднялась температура, а потом нас забрали сюда, в инфекционное. Владелец кафе дважды приезжал в госпитализированных и взял на себя все расходы на лечение", - написал Руслан Драпак, один из госпитализированных.

Само заведение пока закрыто, специалисты "Держпродспоживслужбы" уже провели в нем проверку. Был выявлен ряд нарушений, которые могли привести к данным случаям.

Обнаружена продукция с истекшим сроком реализации.

"Продукцию изъяли, всех сотрудников проверили на наличие кишечных инфекций и стафилакока, отобранная Водопроводная вода, четыре образца продуктов питания. Исследование продолжается, - отметила начальница городского управления "Держпродспоживслужбы" Ирина Односталко.

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Если исследования докажет, что люди отравились именно в "Библиотеке", на заведение ждет штраф в размере 25 тысяч гривен.

В Черниговской области трое подростков отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации районной больницы.

По предварительной информации, дети играли в индейцев и во время игры съели корень ядовитого растения борщевика и запили его речной водой. Окончательный диагноз устанавливается.

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