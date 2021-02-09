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пятница, 19 февраля 2021 14:09

Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
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Коллекция из более 300 дисковых телефонов собрал житель Полтавы 59-летний Валерий Полтавец. Еще имеет 14 раритетных мотоциклов и несколько сотен значков.

О своей страсти к коллекционированию Валерий Петрович рассказал Gazeta.ua.

Валерий Полтавец интересуется дисковыми телефонами и старыми средствами
Фото: Ольга Стенько
Первым приобрел "директорский" телефон
Валерий Полтавец собрал коллекцию из более 300 телефонных аппаратов
Металлический телефон 20-х годов ХХ века имеет поврежден шнур и оригинальные детали
В коллекции более 300 телефонных аппаратов

Валерий Полтавец родился в селе Поповка Глобинского района Полтавской области. В областном центре живет 35 лет, с тех пор как вернулся с флота в 1985 году и женился на полтавчанке. Вместе с женой воспитали двух дочерей, имеют двух внучек. Частный предприниматель. В молодости работал токарем на судах рыболовного флота, ремонтировал часы.

"Быть коллекционером - это особый склад характера. Жажда коллекционирования либо есть, либо нет - ее не нарабатывают, как навыки", - говорит мужчина.

Говорим с Валерием Петровичем в его офисе в старом районе Полтавы. На стенах кабинета карты мира и Полтавской области, фотографии детей и внуков, красный планшет со значками. Собственно, все в этом помещении рассказывает о хобби Валерия Полтавца: значки, мотоциклы и телефоны.

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"Первым предметом коллекционирования были значки. Начал в 14 лет. Собирал сознательно: различал, какие относятся к спорту, рассказывают о городе или изготовленные к каким годовщинам. Пока был в армии, племянники разобрали большую часть. Тогда бросил эту идею. Недавно начал собирать по новой. Не планировал - случай. Кто-то сдал в пункт приема металлолома колбу с детскими значками. Выкупил за символические деньги, гривен 30. Повесил в кабинете, попутно пополняю. Но не ищу специально", - рассказывает Валерий Полтавец.

Автор: Ольга Стенько
  Собирать значки начал случайно - купил за бесценок в металлоломе
Собирать значки начал случайно - купил за бесценок в металлоломе

В армейские годы Валерий Полтавец служил в морфлоте. После демобилизации пошел работать в рыболовный флот, был на судне токарем. График плотный - полгода в рейсе, 40 дней дома. Ловили рыбу в Атлантическом океане. Проработал 5 лет, вернулся по семейным обстоятельствам - родилась дочь.

"Вовремя ушел, море не успело затянуть на всю жизнь. Есть такой переломный момент: если его перепрыгнешь, вернуться на берег будет трудно. В рейсе было, думаешь, чтобы быстрее домой. А приходишь на берег и понимаешь, сколько здесь проблем, хочешь скорее назад", - вспоминает мужчина.

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Чтобы не томиться в рейсе, придумал в нерабочее время создавать сувениры. Однажды сделал парусник из листа нержавеющей стали, установил на подставку, имитирующую волны. Этот сувенир хранят в семье как семейную реликвию. На другой полке стоят на страже три рыцаря из металлических пивных крышек. Их Валерий Петрович сделал несколько лет назад для участия в конкурсе на экологическом фестивале. Взял первую премию.

Автор: Ольга Стенько
  Каравеллу из нержавеющей стали изготовил за полгода в плавании
Каравеллу из нержавеющей стали изготовил за полгода в плавании

Технический склад ума имеет с детства. Еще в раннем возрасте полюбил мастерить, интересовался механизмами.

"Еще маленьким разбирал все будильники дома. Сначала - открывал, смотрел и закрывал. Затем начал разбирать и собирать. Поэтому, когда сошел на берег, нашел работу по ремонту часов. С тех пор дома ни одного, который тикает - только бесшумные. Потому что не могу спать, прислушиваюсь, правильный ли ход имеет", - говорит Валерий Полтавец.

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С годами интерес к механизмам перерос в тягу к мотоциклам. В семье были мотоциклы - "Восход", ИЖ, поэтому во взрослом возрасте человек решился купить собственный мотоцикл.

"Всегда хотелось иметь ИЖ-49 - он красивый, имеет особый выхлоп. Нашел у одного мужчины ИЖ-49 темно-зеленого цвета - точнее, груду металла. Два года восстанавливал. Потом захотелось еще один. Знакомый как-то говорит, мол, ты же хотел ИЖ-49, то есть у одного деда - поезжай посмотри. Думаю - и уже сколько лет, там видимо ничего оригинального, а то что осталось - ржавое. Но поехал из любопытства. Как выкатил из пристройки - а там все в оригинале, даже насос родной, как с завода. Ну как его не купить? Так и пошла собираться коллекция. На первом мотоцикле иногда до сих пор катаюсь", - рассказывает мотовладелец.

Автор: Ольга Стенько
  В прошлом году продал чоппер, поняв, что больше на нем не ездит
В прошлом году продал чоппер, поняв, что больше на нем не ездит

Сейчас в коллекции 14 мотоциклов. Среди них Явы - 250-я и 350-я. Яветта, Паннония, Минск, Москва, Honda PC800/ Pacific Coast. Есть переходная модель от первых ИЖ-350 к ИЖ-49.

"Видно, что сделан почти кустарными способом - например, несколько длиннее задняя часть. По документам он ИЖ-350, а больше похож на ИЖ-49. Единственне, имеет некоторые своеобразные запчасти: чуть не такие щитки, бак немного другой формы", - объясняет.

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Старые мотоциклы, которые попадают в руки, восстанавливает и оставляет в коллекции, не продает. Единственное исключение - мотоцикл с коляской. Потому что для него места нужно, как для полноценного авто. А место хранения становится проблемой, хотя пока удается проситься в гаражи к соседям. В прошлом году еще продал чоппер, поняв, что мало на нем ездит.

Имея собственный автомобиль, Валерий Петрович по делам ездит на машине. Если выезжает на двухколесном, то чаще всего выбирает 800-кубовый Honda PC800 / Pacific Coast. За цвет в семье мотоцикл называют Белым лебедем.

Автор: Ольга Стенько
  Белоснежный Honda за цвет в семье называют Белым лебедем
Белоснежный Honda за цвет в семье называют Белым лебедем

"Мне он нравится - для моего возраста, на мой вес его хватает. Относится к классу "турист", рассчитан на дальние дистанции, имеет много багажников, удобную посадку - на нем не устаешь. Летом езжу ним, бывает, с друзьями попить кофе. С нас молодежь смеется, что люди моего возраста ездят кофе пить на таких мотоциклах. Было, поехал я на байк-слет в Сумы. Не очень-то удачно съездили, у одного байкера ночью украли мотоцикл. Я тогда был на чоппере. Приехали, а там говорят "о, на корыте приехали" - а там большинство были на "спортах", - улыбается, рассказывая.

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Вспоминая о байкерской тусовке, отмечает, что не вступал ни в один байк-клуб. Хотя дружит со всеми - в Полтаве есть несколько действующий байкерских клубов. Вместе иногда выезжают на тематические мероприятия в другие города. И байкером до мозга костей себя Валерий Полтавец не считает.

"Есть такие настоящие байкеры - у него нет машины, он не понимаю зачем она нужна, если есть мотоцикл. Зимой будет ходить пешком, но своему мотоциклу не изменит. Но люблю этот особый драйв - чувство обдува воздуха, и все остальное. Это надо любить, не каждому сможет. Ездить на мотоцикле - в три раза рискованише, чем на машине. Погодные условия - то холодно, то жарко. Бывает, едешь в полной экипировке, а потом застревают в пробке. на улице +35, а ты полностью одет и застегнут ", - рассказывает мужчина.

Автор: Ольга Стенько
  Валерий Полтавец на выставке ретро-автомобилей в Полтаве представил мотоцикл Яветта
Валерий Полтавец на выставке ретро-автомобилей в Полтаве представил мотоцикл Яветта

Мотоциклы поддерживает в идеальном состоянии, поэтому нередко получает приглашение на участие в выставках ретро авто-мото-транспорта. Все работы с техникой выполняет исключительно сам. Говорит, что только собственноручно можно получить результат, которого хочешь. А часы работы, вложенные в каждый байк, бесценны. Поэтому и не спешит продавать двухколесные. Хотя неоднократно поступали предложения. Но пополнять коллекцию пока не планирует - не видит перспективы.

"Закрыл этот проект. Оно стоит и вижу, что для моей семьи это не перспективно. Не имею сыновей и внуков - одни девчонки, дочери и внучки. Оно им не интересно. Поэтому поставил на паузу. Но продавать не собираюсь, конечно" - разводит руками.

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А дальше Валерий Полтавец нашел другую тему. Еще с молодости мечтал иметь на рабочем столе телефон. Не простой, а особенный - директорский. Но их не продавали в торговой сети, выдавали для руководителей. Аппарат, кроме диска, имеет кнопки, переключали связь на подчиненных - секретаря, бухгалтера, экономиста. Купил такой в ​​90-х на полтавской барахолке.

Автор: Ольга Стенько
  Первым приобрел "директорский" телефон
Первым приобрел "директорский" телефон

"Еще захотелось телефон, как был в сельском клубе в моем детстве - с ручкой. Поднимаешь трубку, крутишь ручку - звонки через оператора. Он спрашивает, с кем соединить. Коммутатор был в районе. Впоследствии нашел и купил. Теперь таких два имею", - рассказывает коллекционер.

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Так один за другим в семье появлялись телефоны. На смену дисковым приходили кнопочные. А старые не выбрасывались. В 2016-м мужчина понял, что имеет коллекцию. Тогда же начал сознательно искать особые аппараты. Одно требование - должны быть дисковые. Ищет на барахолках, интернет-аукционах, на сайтах коммерческих объявлений. Иногда получает телефоны в подарок от друзей.

Автор: Ольга Стенько
  Металлический телефон 20-х годов ХХ века имеет поврежден шнур и оригинальные детали
Металлический телефон 20-х годов ХХ века имеет поврежден шнур и оригинальные детали

"Самый старый - металлический, который выпускался до 1921 года. Разобрал, а он внутри выглядит как новый, провод из тканого шнура абсолютно целый. Привез из Литвы, а туда он попал откуда-из-за рубежа", - показывает Валерий Петрович тяжелый металлический телефон.

Рассказывает, что еще один старый телефон с отдельной трубкой и микрофоном купил в Одессе на Староконный рынке. Есть и такие, которые выглядят как старые, но по сути - является имитацией. Один из таких - из натурального камня. Форме очень похож на старый. Но вместо диска - кнопки.

Автор: Ольга Стенько
  Точная копия телефона Ленина открывается и имеет переключатель тумблер
Точная копия телефона Ленина открывается и имеет переключатель тумблер

"Или вот точная копия того, что был у Ленина. Открывается, чтобы можно было подремонтировать или наладить. Мастер сделал тумблер - работает и как современный, и как старый. Можно переключать", - показывает владелец свою коллекцию.

В маленькой комнате рядом с кабинетом вдоль стен установлены 4 стеллажа на 4-5 полок, заставленные разнообразными средствами связи. Еще на стенах развешаны 26 штук, на полу стоят селекторы с дисками и кнопками. Всего здесь 250 экземпляров - больше не вместить. Хотя в коллекции более 300-т.

Автор: Ольга Стенько
  В коллекции более 300 телефонных аппаратов
В коллекции более 300 телефонных аппаратов

"Не пересчитываю - плохая примета. Но такие, которые не очень интересны, снимаю, когда попадается что-то более достойное. Складываю в ящик. Сложность в том, что дисковые телефоны, которые выпускались в Советском Союзе, у меня уже почти все есть. Нового ничего не поступает. Все сайты просматриваю, но что там искать? А кнопочные стараюсь не покупать - они мне не интересны", - объясняет Валерий Петрович.

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И сразу отмечает, что бывают исключения. Так, в конце прошлого года на интернет-аукционе за несколько гривен приобрел небольшой пластиковый кнопочный телефон в виде машины Феррари. Понравился красный цвет и форма - такая машина есть у товарища.

Автор: Ольга Стенько
  Кнопочный телефон в виде машины Феррари приобрел, потому что у товарища такая машина
Кнопочный телефон в виде машины Феррари приобрел, потому что у товарища такая машина

Один из самых любимых - пластиковый телефон в виде колонны. С ним очень любили играть внучки, когда были маленькие. Еще один игрушечный - красный с глазами - купил специально для внучки. Повесил внизу, она играла, когда приходила в гости.

Есть корабельные телефоны. Такие устанавливали на палубах. Одна из жемчужин коллекции - большая корабельная база.

Автор: Ольга Стенько
  Большая корабельная база имеет две трубки и прибор, вырабатывающий электрический ток
Большая корабельная база имеет две трубки и прибор, вырабатывающий электрический ток

"Если обесточено судно - мало ли какой случай - можно крутить ручку, лампочка загорается и есть ток, можно позвонить. Две трубки - можно слушать вдвоем. Купил в Одессе на Староконном рынке в 2016 году. Отдыхал там в санатории. Домой послал" Новой по почте ". А он весит более 15 кг. Жена приехала получать посылку и не смогла поднять сама, - проводит экскурсию коллекционер. - Есть специальный аппарат, в котором нет искры, это телефон с химскладов. На нем табличка "При вызове оператора с ними трубку, нажми кнопку". Корпус изготовлен из материала, который не накапливает электрический заряд".

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Пополняя коллекцию телефонов, Валерий Петрович интересуется их историей. Показывает телефон с гербом СССР в середине диска. Это так называемый "ЗАЗ" что расшифровывается как "засекречувальний аппарат связи". Такие использовались для спецсвязи, детали и кабель специально экранированы, чтобы нельзя было "снять" сигнал.

Автор: Ольга Стенько
  На американском телефоне середины ХХ в. у каждой цифры по три буквы
На американском телефоне середины ХХ в. у каждой цифры по три буквы

"Есть старый американский телефон с буквами - по три буквы у каждой цифры, исключая Q и Z, есть советский с 9-ю буквами. До 1968-го в телефонной сети для обозначения номеров применялась первая буква. Набирался, например, А. Без букв было не дозвониться. Их на диске писали по алфавиту, только без буквы З, чтобы с тройкой не путать", - объясняет.

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Сам собиратель говорит, что его коллекция понемногу превращается в винтаж, а то и в раритеты. Потому что дисковые телефоны уже практически вышли из употребления. В то же время, отмечает: дорогих экземпляров не приобретал.

Автор: Ольга Стенько
  Валерий Полтавец собрал коллекцию из более 300 телефонных аппаратов
Валерий Полтавец собрал коллекцию из более 300 телефонных аппаратов

"У меня нет такого чего-то дорогого, что бы стоило десятки тысяч. Приходилось видеть такие дороги. Это раритеты - либо очень старый, либо их очень мало. Телефоны первых лет выпуска или ломаются, или их выбрасывали в свое время за ненадобностью. Бывает, сейчас кто-то приходит и рассказывает "о, а у меня был вот такой-то телефон, но его на мусорку выбросили", - улыбается Полтавец.

Говорит, получал несколько предложений по организации выставок старых телефонных аппаратов. Но всегдаотвечает отказом - переживает, что от аппаратов останутся одни корпуса.

Французский скульптор и художник Реми Тассу работает в жанре кибертреш - достаточно новом явлении в современном искусстве. Кибертреш имеет несколько основных требований, и самое главное, оно предусматривает использование только вторичного сырья.

Исходным материалом для творчества может быть что угодно, от телефонов до резисторов и деталей принтера.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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