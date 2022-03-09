"Виновники будут гореть в аду" - мэр Мариуполя отреагировал на враждебный авиаудар по роддому

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко резко отреагировал на авиаудар по родильной и детской больнице. Фото: Mstyslav Chernov

Российские захватчики сбросили бомбы на роддом и детскую больницу в Мариуполе Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 17 человек - это персонал и роженицы. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко записал видео, в котором отреагировал на вражеское нападение. Опубликовал в Telegram.

"Мне трудно подобрать слова. Сегодня произошло какое-то тотальное зло, не имеющее объяснения и названия. Сегодня РФ во главе с их лидером Путиным выполнили авианалет на мирный город и обстреляли детскую больницу, уничтожили самое ценное, что есть у нас, мариупольцев. Они хотели отнять жизнь у наших детей и женщин. Наших врачей, которые уже 14 дней войны борются за жизнь каждого ребенка, который попал под обстрел из вражеского оружия", - подчеркнул он.

Бойченко сказал, что не может объяснить и описать постоянные обстрелы, которые летят на Мариуполь в течение 14 дней войны.

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"Это цинизм и геноцид, устроенный Россией на нашей территории. Мы сегодня просим наших партнеров о помощи, чтобы закрыли небо над Украиной. Чтобы остановить этот геноцид, который сегодня идет по всей территории нашей страны. Нас убивают", - добавил он.

Придет время, когда все оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге, подчеркнул Бойченко.

"И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду. Я в этом не сомневаюсь. Но сегодня я прошу о помощи мировое сообщество – закрыть небо над Украиной. Наш характер не сломан, мы будем стоять до конца. У нас есть мотивированные солдаты и офицеры, которые защищают нашу Родину. Но сегодня нам нужна поддержка. Украина – наша страна, и мы любим ее", - сказал он.

Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали. В очередной раз - сегодня, 9 марта. В окрестностях города целый день шли жесткие бои. А после обеда оккупанты нанесли авиаудар по роддому №2 и терапевтическому детскому отделению.