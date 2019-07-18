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четверг, 18 июля 2019 11:31

Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч

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Виновник ДТП возместит городу 50 тыс. гривен на восстановление остановки и забора.

"По ночной ДТП на Келецкой, что произошла 16.07.19. Водитель возместит городу 50 тысяч гривен на восстановление трамвайной остановки и забора. Плюс ремонт авто + немного штрафа за аварию. Как думаете, достаточно поучительно, чтобы усвоить урок соблюдения скорости согласно Правил дорожного движения?", - рассказывает советник Винницкого городского главы Виктор Перлов в Facebook.

16 июля по улице Келецкая легковушка на большой скорости въехала в остановку. В результате аварии была повреждена остановка, забор и мусорка.

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  Остановка разбита полностью. ФОТО: 20 МИНУТ
Остановка разбита полностью. ФОТО: 20 МИНУТ

  Авто требует тотального ремонта. ФОТО: 20 МИНУТ
Авто требует тотального ремонта. ФОТО: 20 МИНУТ

17 июля в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo свалился с моста. Фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла 2 столба и отбойник, а после упала вниз и перевернулась.

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Дата
18
июля

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