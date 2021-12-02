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четверг, 02 декабря 2021 17:18

Ветераны АТО во Львове хотят выселить российское консульство

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Ветераны АТО во Львове хотят выселить российское консульство
Львовский депутат уверяет, что всем нужно проявить инициативу для закрытия консульства. Фото: 24tv.ua

Львовские ветераны АТО хотят инициировать проведение обысков в Генеральном российском консульстве, а затем и выселить его из здания.

Об этом сообщает "Твоє Місто".

"В последние годы мы работали по важным российским маркерам во Львове. Поэтому стали интересоваться, на каких основаниях функционирует в городе российское консульство и является ли оно средоточием пророссийских общественных групп. Стоило только углубиться в документацию, чтобы понять, что многие законодательные и нормотворческие вещи были нарушены во время становления консульства, его расположения во Львове, и самовольного построения сооружения на его нынешней территории. Мы проверяли кадастровые номера, фамилии и протоколы, чтобы разоблачить запутанную ватную схему. Теперь мы владеем необходимой документацией и знаем, куда обращаться. Процесс уже начался, и теперь хотим анонсировать нашу деятельность, чтобы довести дело до конца", – комментирует ветеран АТО и депутат Львовского городского совета Игорь Шолтис.

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Он говорит, что они уже обратились в соответствующие структуры, но детали не разглашают.

"Всем во Львове – и предпринимательскому сектору, и органам исполнительной власти – обязательно нужно двигаться, чтобы мы прекратили работу этого консульства как такого, которое представляет прямую угрозу не только национальному суверенитету, но и отдельно, в части безопасности, городу Львову. С сегодняшнего дня этот процесс уже будет запущен открыто", – добавляет Игорь Шолтыс.

2 декабря в ФСБ РФ заявили о задержании двоих агентов Службы безопасности Украины и одного Главного управления разведки Министерства обороны. Зиновий Коваль и его сын Игорь якобы собирали информацию. Их обвиняют в фото- и видеосъемке стратегически важных предприятий жизнеобеспечения. Третий задержанный якобы готовил теракт. Все задержанные якобы дали показания.

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02
декабря

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