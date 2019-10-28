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понедельник, 28 октября 2019 13:57

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

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28 октября винницкому трамваю исполняется 106 лет. В 1913 году по городу начали курсировать первые бельгийские трамваи.

Движение трамвая было открыто по маршруту "Вокзал — Женская гимназия" протяженностью 8,6 км. Она пролегала через Николаевский проспект (Соборная), пересекала Южный Буг через два железные мосты и остров Кемпа и тянулась по Александровскому проспекту (проспект Коцюбинского).

  В каждом трамвае работал вагоновожатый (водитель) и кондуктор. Они оба отвечали за ремонт своего транспорта в случае поломки.
В каждом трамвае работал вагоновожатый (водитель) и кондуктор. Они оба отвечали за ремонт своего транспорта в случае поломки.

Городскую железную дорогу в городе хотели еще создать в 1989 году. Акционерное общество "Ипполит Романов" подало городской думе на рассмотрение проект строительства электрифицированной трамвайной линии. Дальше проекта дело так и не пошло - акционерное общество обанкротилось. Позже договор заключили аж в феврале 1912 года с киевским отделом российского общества "Всеобщая компания электричества".

В каждом трамвае работал вагоновожатый (водитель) и кондуктор. Они оба отвечали за ремонт своего транспорта в случае поломки.

Летом 1914 года построили еще одну трамвайную линию от Вознесенской церкви (церковь не сохранилась, была расположена рядом с современной площадью Победы) в Крымских казарм (улица Стрелковая). Для нее закупили еще четыре вагона "MAN". Две трамвайные линии и одиннадцать вагонов обеспечили перевезти 2,5 миллиона пассажиров в течение 1914 года.

Зарплата водителя и кондуктора была 25 рублей, а главного инженера – 80 рублей.

В 1917-1921 годы трамваи по городу почти не ходили. С 1922 года, когда в городе и стране установилась советская власть, трамвайное движение было восстановлено.

В 1932 году появилась новая трамвайная линия: от рынка Калича (площадь Юрия Гагарина) до Пироговской больницы. Сначала обустроили только одну колею, поэтому трамвай по ней курсировал от первой до конечной станции и обратно. В следующем году к маршруту добавили новую колею.

Из Одессы в Винницу привезли четыре вагона "Nivelles". Они не были новыми. Одесса тогда переходила на ширококолейная систему

В 1935 году из Одессы в Винницу привезли четыре вагона "Nivelles". Они не были новыми, ведь Одесса переходила на ширококолейная систему, поэтому избавлялся от ненужных трамваев.

В течение 30-х годов планировали построить линию от Военного городка (бывших Крымских казарм) до суперфосфатного завода по улице Фрунзе (Академика Янгеля). В 1940 году даже начали работы по строительству, однако, завершали их уже после войны.

7 июля 1941 года движение трамваев в Виннице прекратился. В годы немецкой оккупации трамваи изредка курсировали. Во время отступления в марте 1944 года немецкие войска разрушили трамвайную систему и систему елекропостачання города: из 15 вагонов в рабочем состоянии были только четыре. В течение месяца после освобождения города трамвайное движение было восстановлено, но до 1949 года действовали только два маршрута: Вокзал – Мосты, Мосты – Пироговская больница.

В 1955 году была открыта новая линия Хмельницким шоссе к новому трамвайному депо, которое строилось вместо старого, старое же депо из-за строительства нового моста было снесено. Новый мост через Южный Буг открыли в том же 1955 году.

В течение 1957-1959 годов в две очереди продлена линия ул. Пирогова в больницу им. Ющенко.

В 60-х годах колею довели до Технического университета, который и открылся в те годы.

"В тех же 1960-х к нам привозят немецкие вагоны ГОТА из Нюрнберга, совсем новые. Это была большая партия, 40 "поездов". Таким образом, мы впервые за полвека получили новенькие вагоны", — рассказал экскурсовод Музея трамвая Олег Матюхов.

  Часть Т-4 работает на линиях как служебные трамваи. Фото: vn.20minut.ua
Часть Т-4 работает на линиях как служебные трамваи. Фото: vn.20minut.ua

В начале 70-х годов в Виннице началась эпоха чешских трамваев. В 1971 году в город из Чехословакии прибыло шесть вагонов Т4, изготовленных на "CKD Tatra".

Закупка чешских трамваев продолжалась до начала 90-х годов и была прекращена в годы Независимости.

  В Винницу привезли 116 вагонов из Цюриха. Фото: depo.vn.ua
В Винницу привезли 116 вагонов из Цюриха. Фото: depo.vn.ua

Новой историей винницких трамваев стало появление швейцарских вагонов на городских улицах. В течение 2007-2011 годов в Винницу привезли 116 вагонов из Цюриха. На замену чешским "Татрам" стали "Миражи" и "Карпфен".

Швейцарские вагоны рано или поздно, также придется списать.

  VinWay. Фото: depo.vn.ua
VinWay. Фото: depo.vn.ua

Уже сейчас Винницкая транспортная компания производит собственные трамваи - "VinWay". Это бывшие чешские КТ-4, от которых остается только рама. Все остальное заменяется и перебирается.

Год назад, к 105-летию на маршруты города вышел десятый "VinWay". Вагон имеет длину 31 метр, низкопольную вставку и может вместить до 300 пассажиров.

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В Виннице создан первый троллейбус, который имеет сходство с трамваем, выехал на маршрут.

Винницкий троллейбус собрали из деталей преимущественно отечественного производства: украинская электронная система управления, винницкая система информационного управления. Впрочем, создана эта машина на базе приобретенного в Беларуси троллейбуса.

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Дата
28
октября

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

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