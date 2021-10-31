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воскресенье, 31 октября 2021 17:20

В Запорожье вводят ограничения на проезд в транспорте

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В Запорожье вводят ограничения на проезд в транспорте
Ограничения не распространяются на вакцинированных, детей и подростков до 18 лет. Фото: УП

С 1 ноября в Запорожье будут действовать ограничения на проезд в общественном транспорте.

Такое решение в городском совете приняли из-за резкого роста заболеваемости и смертности от Covid-19. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Проезд будет доступен только тем пассажирам, которые имеют сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген или справку о выздоровлении.

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Ограничения не будут относиться к детям и подросткам до 18 лет.

Правительство упростило получение Covid-сертификатов у "Дії". Теперь сертификат о вакцинации можно получить без подтверждения через Photo ID.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении программы. Чтобы сгенерировать сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія", достаточно авторизации через BankID или Mobile ID.

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