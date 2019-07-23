В водоемах области утонуло двое людей

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 639
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1072
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1557
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5472
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 7218
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3222
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16966
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3330
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 594
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7534
Фото
Все фото
17
5
24
4
4
&quot;Разве жирных рыл станет больше&quot;- что говорят в день выборов
"Разве жирных рыл станет больше"- что говорят в день выборов
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
Видео
Все видео
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2196
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2772
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 729
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 11:33

В водоемах области утонуло двое людей

  Комментировать
В водоемах области утонуло двое людей
В Винницкой области утонули люди. ФОТО: Народная Правда

В Винницкой области в двух населенных пунктах утонули мужчины.

"22 июля, в 14:29 спасатели в селе Винниковцы из местного водоема вытащили тело 54-летнего мужчины", - сообщает областная ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном канале утонул мужчина

Еще один случай произошел в тот же день в селе Слобода-Дашковецкая Винницкого района.

Там группа водолазов вытащила из пруда тело 41-летнего местного жителя.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия.

На побережье Азовского моря в курортной Кирилловке на Запорожье утонул 3-летний мальчик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В водоемах области утонуло двое людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 37944
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 34151
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 33103
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 5 Просмотров: 32202
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 31466
Винница
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
 Просмотров: 180
"Разве жирных рыл станет больше"- что говорят в день выборов
"Разве жирных рыл станет больше"- что говорят в день выборов
17
 Просмотров: 1404
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
5
 Просмотров: 3870
Женщина задушила свою свекровь
Женщина задушила свою свекровь Просмотров: 2025
Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось
Посчитали потеряные миллионы после слитых ядохимикатов в реку Рось Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Голосов: 371
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua