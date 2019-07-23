В водоемах области утонуло двое людей

В Винницкой области в двух населенных пунктах утонули мужчины.
"22 июля, в 14:29 спасатели в селе Винниковцы из местного водоема вытащили тело 54-летнего мужчины", - сообщает областная ГСЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном канале утонул мужчина
Еще один случай произошел в тот же день в селе Слобода-Дашковецкая Винницкого района.
Там группа водолазов вытащила из пруда тело 41-летнего местного жителя.
Сейчас проводятся следственно-оперативные действия.
На побережье Азовского моря в курортной Кирилловке на Запорожье утонул 3-летний мальчик.
×
Комментарии