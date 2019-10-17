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четверг, 17 октября 2019 16:40

В Украину везут мощи святого Папы Иоанна Павла II

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В Украину везут мощи святого Папы Иоанна Павла II
Мать канонизированного Папы Иоанна Павла II была украинкой. Фото: unian.net

27 октября в Винники Львовской области передадут мощи св. Папы Иоанна Павла II. Событие приурочили к открытию монумента на новосозданной площади в честь первого Папы, который имел славянское происхождение.

Прием реликвий и священную литургию проведут в Санктуарии Матери Божьей Винниковской. Чин освящения совершит Митрополит Мечислав Мокшицкий.

"Поставить памятник Папе Иоанну Павлу II хотели уже давно. Нас поддержал городской совет. Напротив костела спроектировали площадь и там будет стоять его статуя. Она не будет бояться холода, ветра или перепада температур. По этому поводу обратился к Митрополиту Мечиславу Мокшицкому с идеей передать в Санктуарий мощи святого. Архиепископ более 10 лет был личным секретарем Папы в Ватикане и находился с ним до последней минуты. Он владел реликвиями, которые согласился передать", - говорит Gazeta.ua отец Леонтий, настоятель храма Санктуарии Матери Божьей Винниковской.

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Папа Иоанн Павел II умер в возрасте 84 лет. Его похороны стали самым массовым церемониальным событием, которое транслировали в СМИ. В последний путь понтифика провожали 4 млн паломников, 300 тыс. человек пришли на траурную литургию. В прямом эфире за погребением следили 2 млрд зрителей.

"Еще при жизни святого, были случаи, что люди получали исцеление от смертельных болезней. Даже когда он просто проходил мимо. Есть подтвержденные истории, когда молитва к нему давала благословение. Поэтому очень радуемся, что теперь люди в нашем городе смогут помолиться к реликвиям", - говорит отец.

За время понтификата Иоанна Павла II католиками стали более 300 млн человек по всему миру. А его самого канонизировали за рекордное время, через 9 лет после смерти.

В Ивано-Франковске прихожанка одной из местных церквей во время молитвы похитила мощи святого Иосафата Климента. в этой же церкви с 2018-го хранятся и мощи Иоанна Павла II.

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Дата
17
октября

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