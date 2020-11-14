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суббота, 14 ноября 2020 23:53

В Сумах снова заработают школы

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В Сумах снова заработают школы
Однако окончательное решение о формате обучения местные власти разрешили принимать руководству учебных заведений. Фото: Pixabay

В Сумах с понедельника, 16 ноября, школьники вернутся за парты. Местные школы возобновят работу, ведь город, как и вся страна, перешло к "оранжевой зоны" карантина.

С понедельника ученики 5-11 классов могут учиться по очной форме в учреждениях образования, а воспитанники кружков - посещать учреждения внешкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Однако окончательное решение о формате обучения местные власти разрешили принимать руководству учебных заведений. Директора, в зависимости от ситуации в школе, выберут приемлемый формат: очный, дистанционный или смешанный.

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За последние сутки в Украине зарегистрировали 12 524 новых случая инфицирования коронавируса. Это самое большое количество с начала пандемии. Правительство ввело карантин выходного дня.

Между тем сесвитня организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от Covid-19 во втором квартале 2021 года.

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