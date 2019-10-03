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пятница, 04 октября 2019 04:10

В стене подземелья нашли необычный ключ в форме звезды Давида

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В стене подземелья нашли необычный ключ в форме звезды Давида
фото предоставлено Виталием Гуменюком Винница: в стене подземелья нашли необычный ключ евреев

В Виннице во время ремонта подвального помещения здания нашли старинный 25-сантиметровый ключ с ручкой в ​​форме звезды Давида.

В соцсети уже приписали находке, что это ключ от "Ерусалимки". Так называют исторический район Винницы, где жили евреи.

"Теоретически может предположить, что это ключ от синагоги. Но это всего лишь предположения. А как на самом деле, то это тайна, которую трудно разгадать. Хотя очень хотел бы знать разгадку", - говорит Виталий.

Ключ не похож на ритуальный предмет. Возможно, что-то из утварь какой-то из городских синагог, пишет в Facebook Александр Федоришен. И поинтересовался не отдаст владелец в фонд Центра истории Винницы.

"Концепция военной тематики, которую задумывал в пабе может измениться. Сейчас дискутируем с семьей о еврейском концепте", - говорит Gazeta.ua Виталий Гуменюк.

"Характерно, что ключ был замурован в стене. Ведь это может свидетельствовать о том, что в определенный тяжелый для еврейской общины Винницы исторический период ключ нужно было скрыть от недоброжелателей. Тайник может быть связана с периодом немецкой оккупации Виннице 1941-1944 годов. Именно в то время на долю еврейской общины пришлись тяжелые испытания ", - говорит историк Владислав Сушинский, передает naparise.

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На счет дверей, которые этот ключ мог открыть, то это остается тайной. Конечно тайну "ключа от Ерусалимки" можно разгадать, рассчитывая на знания и опыт руководителей винницкой еврейской общины. И еще, судя по тому, что под домом есть как минимум один относительно изучен тоннель, ключ может стать не единственной интересной находкой.

В Виннице на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора православной церкви Московского патриархата нашли подземные ходы XVII в. Стены сделаны из кирпича.

После продолжительных осадков образовался провал. В нем обнаружили тоннель.

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