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понедельник, 03 июня 2019 17:30

В Полтавском отделе полиции назначили нового руководителя

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В Полтавском отделе полиции назначили нового руководителя
Сергей Бейгул - новый руководитель. Фото: Национальная полиция

Новым начальником Полтавского отдела полиции стал Сергей Бейгул из Миргородского отдела.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП Полтавской области.

3 июня начальник Главного управления полиции области Андрей Замахин представил Полтавскому отделуполиции Сергея Владимировича.

Новоназначенный руководитель до этого год возглавлял Миргородский отдел полиции.

В Полтаве он заменил Александра Терелу.

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Полтавское районное отделение полиции набирает кандидатов для поступления в учебные заведения МВД Украины.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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Дата
03
июня

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