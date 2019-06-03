В Полтавском отделе полиции назначили нового руководителя

Новым начальником Полтавского отдела полиции стал Сергей Бейгул из Миргородского отдела.
Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП Полтавской области.
3 июня начальник Главного управления полиции области Андрей Замахин представил Полтавскому отделуполиции Сергея Владимировича.
Новоназначенный руководитель до этого год возглавлял Миргородский отдел полиции.
В Полтаве он заменил Александра Терелу.
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Полтавское районное отделение полиции набирает кандидатов для поступления в учебные заведения МВД Украины.
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