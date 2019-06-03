В Полтавском отделе полиции назначили нового руководителя

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

Полтавское районное отделение полиции набирает кандидатов для поступления в учебные заведения МВД Украины.

В Полтаве он заменил Александра Терелу.

Новоназначенный руководитель до этого год возглавлял Миргородский отдел полиции.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП Полтавской области.

Новым начальником Полтавского отдела полиции стал Сергей Бейгул из Миргородского отдела.

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: