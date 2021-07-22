В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer

 
Ексклюзивы
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Просмотров: 117
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 315
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 945
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 198
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 387
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 405
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1188
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 891
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
31
45
17
15
На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию
На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Видео
Все видео
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники
Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Просмотров: 117
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 945
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 549
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 14:51

В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer

  Комментировать
В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer
На Полтавщине произошло ЧП на складе с вакцинами. Фото: ДСНС

В Полтавской области медицинский склад с вакциной Pfizer более чем на час остался без электроснабжения. Препарат следует хранить в мощных холодильниках при сверхнизких температурах.

Инцидент произошел в городе Решетиловка Полтавской области. Сообщение об отключении электроснабжения в центре первичной медико-санитарной помощи поступило вечером 21 июля, в 19:24, сообщает ДСНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине до конца лета доставят 13 млн доз вакцины

Спасатели прибыли на место и подключили к составу переносную электростанцию. В 20:40 аварийная бригада Полтаваоблэнерго возобновила энергоснабжение из сети.

В Полтавской ОГА подтвердили, что речь идет именно о составе с вакциной Pfizer.

"Там есть разная вакцина, и Pfizer, в том числе. С вакциной все нормально. В больнице есть и сухой лед, и генераторы, и рядом есть амбулатория, к которой можно подключиться. Нет причин переживать", - заявили в пресс-службе ОГА, сообщает OBOZREVATEL.

В Харьков доставили партию вакцины Pfizer с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

Вакцина поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. Внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в течение длительного времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 20412
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7155
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 4473
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4455
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4086
Полтава
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
 Просмотров: 225
На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию
На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию
10
 Просмотров: 1116
На мясокомбинате произошло массовое отравление, 14 человек в больнице
На мясокомбинате произошло массовое отравление, 14 человек в больнице Просмотров: 477
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
 Просмотров: 927
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
Меня называют то зеленобобик, то порохобот - Сенцов рассказал о фанатах Порошенко и Зеленского
Голосов: 1012
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть