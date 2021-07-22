В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer

На Полтавщине произошло ЧП на складе с вакцинами. Фото: ДСНС

В Полтавской области медицинский склад с вакциной Pfizer более чем на час остался без электроснабжения. Препарат следует хранить в мощных холодильниках при сверхнизких температурах.

Инцидент произошел в городе Решетиловка Полтавской области. Сообщение об отключении электроснабжения в центре первичной медико-санитарной помощи поступило вечером 21 июля, в 19:24, сообщает ДСНС.

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Спасатели прибыли на место и подключили к составу переносную электростанцию. В 20:40 аварийная бригада Полтаваоблэнерго возобновила энергоснабжение из сети.

В Полтавской ОГА подтвердили, что речь идет именно о составе с вакциной Pfizer.

"Там есть разная вакцина, и Pfizer, в том числе. С вакциной все нормально. В больнице есть и сухой лед, и генераторы, и рядом есть амбулатория, к которой можно подключиться. Нет причин переживать", - заявили в пресс-службе ОГА, сообщает OBOZREVATEL.

В Харьков доставили партию вакцины Pfizer с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи. Вакцина поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. Внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в течение длительного времени.