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среда, 13 мая 2020 18:05

В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
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13 мая в Полтаве похоронили военнослужащую 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко. Смерть застала 48-летнюю Ольгу Никишину во время прохождения службы в зоне ООС.

В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
Фото: Ольга Стенько
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной

Прощались с военной в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

В полдень 13 мая к Успенскому кафедральному собору начали съезжаться люди в военной форме. Побратимы Ольги Никишиной пришли проводить ее в последний путь.

"Никишина работала заместителем командира по воспитательной работе в чисто мужском коллективе. Ее очень уважали. Она была для солдат как мама. Заботилась о них и очень переживала. Постоянное эмоциональное напряжение сказалось. У Ольги Васильевны случился приступ инсульта", - рассказал Олег Громадский, полковник запаса.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной

В 2016 году Олег Громадский был командиром 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, когда Ольга Никишина мобилизовалась и пошла служить в ряды ВСУ.

"Она сначала была волонтером, помогала нашему подразделению. Посмотрела, как мы воюем. И решила служить у нас. Мы подготовили отношение, и в марте 2016-го Ольга приступила к службе", - пояснил военный.

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Ольга Никишина имела педагогическое образование, некоторое время работала в школе. Потом перешла работать в "Полтаваоблэнерго". Там ее и застала война. Женщина сразу решила делать все, что может, для защиты родной страны. Собирала и передавала помощь военным, впоследствии встала в ряды добровольцев.

"В 2015 году она пришла в мой, 17-й запасной батальон ДУК ПС, где я был комбатом. Она тренировалась с нами. Проходила обучение по тактике и физподготовке, тактмеду наравне с мужчинами. Помогла нашему батальону - с ее подачи облэнерго передало нам автомобиль "таблетку", который стал санитарным. Потом решила мобилизоваться и пошла служить", - поделился воспоминаниями Владимир Мусяк.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной

Все, кто знал Ольгу, рассказывают, что она была очень активная, позитивная, кипишная. За это получила псевдо "Кипиш".

"В 17-м бате она сразу получила позывной "Кипиш" за свой позитивный характер. Где была Оля, там был кипиш, хорошее настроение и какой-то движ. Когда пошла служить, получила псевдо "Холера". Что ей, в принципе, тоже очень соответствует. Потому что она просто заражала людей любовью к жизни с той скоростью, с которой распространяется холера", - объяснила подруга Ольги Никишиной Анастасия Городчанина.

Пока военную отпевали, к собору шли люди с охапками цветов. На площади перед церковью военные держали боевые знамена подразделений, в которых служила Ольга. Хотя лицо прикрывали медицинские маски, эмоции выдавали печальные и часто красные глаза.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной
В Полтаве попрощались с военнослужащей семнадцатый отдельной танковой Криворожской бригады Ольгой Никишиной

"Знаю ее с 2015 года - она ​​была всегда веселая и активная. Умела так красиво говорить, всегда находила нужные слова, чтобы поддержать в любой ситуации. Помню, она для военных организовывала концерты и сама принимала в них участие - занималась восточными танцами. Как она танцевала!.. Не могу до сих пор поверить, что ее больше нет", - жена военного Виталина Гритченко не сдерживает слезы.

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9 мая Ольга Никишина была в воинской части, где проходила службу, когда у нее случился инсульт. Внезапно повысилось давление и лопнул сосуд в мозге. Военную сразу направили в больницу Кривого Рога, где обследование показало, что у женщины случился инсульт. Для лечения Ольгу сначала транспортировали в Днепр в больницу им. Мечникова, но из-за ухудшения состояния судном санавиации доставили во Львовский военный госпиталь. К сожалению, медики оказались бессильны: 10 мая храброе женское сердце остановилось навсегда.

Похоронили Ольгу Никишину в Полтаве на Аллее Героев на городском кладбище.

13 апреля 2020-го Верховная Рада почтила минутой молчания первого погибшего от российской агрессии на Донбассе украинского воина. Исполнилось 6 лет, как погиб первый военный в результате российской агрессии против Украины.

Капитан СБУ Геннадий Биличенко погиб 13 апреля 2014 года. В тот день враг вблизи Славянска в упор расстрелял из автоматов группу служащих подразделения "Альфа". Его похоронили на Аллее Героев в родной Полтаве.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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