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Спецтема: Напад Росії на Україну

В оккупированном Бердянске украинцы поют гимн рядом с российскими танками

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В оккупированном Бердянске украинцы поют гимн рядом с российскими танками
Накануне русские войска захватили Бердянск. Фото из соцсетей

Украинцы в оккупированном Бердянске, что в Запорожской области, поют гимн Украины рядом с российской оккупационной техникой. Видео, как встречают оккупантов, появилось в Telegram-канале "НВ".

Несколько десятков человек собрались на площади против городского совета, где исполнили украинский гимн.

"Люди в оккупированном Бердянске поют Гимн Украины рядом с российскими танками", – пишут в ТГ-канале.

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28 февраля в Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. Район оккупирован.

Россия в 4:00 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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