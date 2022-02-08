В Одессу зайдет мощный циклон Роксана - когда ожидать пика непогоды

Во вторник, 8 февраля, Одессу накроет циклон Роксана.

Ожидается штормовой ветер и осадки, пишет 048.ua.

"Циклон Роксана приблизится к Южной Пальмире. Эта область пониженного атмосферного давления принесет наш город северо-западный штормовой ветер", - пишет издание.

Отмечается, что шквальные порывы ветра будут достигать 19-25 м/с. Пик непогоды ожидается в обед.

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Вместе циклоном регион накроют разные осадки, но до Одессы дойдет лишь небольшой дождь. Температура воздуха снизится на 5℃.

"Море у нашего побережья станет беспокойным. Волны поднимутся до 1,2 м в высоту. Температура воды в нем за сутки поднялась на 1 градус. Сейчас она составляет +3℃", - добавили в сообщении.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.