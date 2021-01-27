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среда, 27 января 2021 23:31

В Одесской области перекрыли дороги на Бухарест и Кишинев

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В Одесской области перекрыли дороги на Бухарест и Кишинев
Одессу завалило снегом. Фото: Думская

В Одесской области на дорогах М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) и М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев) закрыли движение для автотранспортных средств всех категорий из-за обильного снегопада.

"Запрещается движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах: М-15 Одесса - Рени (на Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000; М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев), км 0 +000 - км 58 + 682, км 58 + 925- км 59 + 123. Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствия видимости и температурой воздуха до -1 градуса по Цельсию", - информирует Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

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Также с 21.00 среды, 27 января, запретили движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Одесской области.

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В Одесской и Николаевской областях объявлен третий уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение следующих суток в указанных регионах может выпасть от 30 до 40 см снега, скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

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