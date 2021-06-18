В одесский порт причалили два корабля НАТО

В одесский порт зашли два корабля НАТО.

Эсминец HMS "Дефендер" D36, который принадлежит Великобритании, причалил в 09:30, фрегат ВМС Нидерландов HNMLS "Эверстен" F805 - в 12:00, пишет Думская.

Это эсминцы типа 45, то есть такие, которые имеют управляемое ракетное вооружение. Они построены для военно-морских сил Великобритании.

"Дефендер" на вооружении у королевского флота с 2013 года. Его водоизмещение 8500 т, длина - 152 м и ширина 21 м. Осадка судна, то есть глубина, на которую оно погружается в воду, более 7 м. Корабль развивает скорость более 30 узлов.

Артиллерия главного калибра - 114-миллиметровая установка Mark 8 Mod, есть зенитная пара 20-миллиметровая Mark 15 Phalanx и два 30-миллиметровых "Эрликон". Ракетное вооружение судна - это 2 × 4 пусковые установки противокорабельных ракет "Гарпун" и 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30". Ангар может содержать два вертолета "Линкс", или один "Мерлин".

Фото: Думская

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный

"Эверстен" имеет водоизмещение более 6000 т. Его длина - 144 м, а ширина 19 м. Осадка судна 5 м. Фрегат развивает скорость более 28 узлов. Артиллерийское вооружение корабля - это 127-миллиметровая пушка "Отобреда" Мк100, семиствольные установки "Голкипер" 30 мм, пара пулеметов "Браунинг" и "Эрликон".

Ракетное вооружение - семь противокорабельных ракет "Гарпун" и 40 пусковых установок вертикального старта МК41 для ЗУР "Стандарт". Блок IIIА боезапас 32 ЗУР", "Си Спарроу" RIM-7Р четыре ячейки, боезапас 32 ЗУР.

Торпедное оружие - два двухтрубных 324-миллиметровых торпедных аппарата Mк32 для торпед Mк46. В ангаре вертолет NH-90.

Два корабля НАТО - эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" - вошли в Черное море 15 июня. Они присоединились к американского эсминца "Арли Берк", который прибыл днями ранее.