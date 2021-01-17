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воскресенье, 17 января 2021 12:52

В Одессе "закипело" море

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Одесситы утром 17 января наблюдали необычное природное явление - невысокий туман над незамерзающим морем - вода в море как будто "кипела".

Ночью 17 января в Одессе температура воздуха была -14. Температура же воды в Черном море составляла 3-5 градусов тепла. Разница температур окружающей среды и моря была около 20 градусов. Из-за этого одесситы наблюдали природное явление, когда над водой клубится пар.

  Море в Одессе "закипело" из-за большой разницы температур. Фото: odessa.info
Море в Одессе "закипело" из-за большой разницы температур. Фото: odessa.info

Обычно море парит в арктических широтах в зимнее время. Пар создает сложные условия для судовождения и вызывает обледенение судов. Бывают случаи, когда пар имеет вид отдельных струек тумана, возникающих на поверхности воды, которые рассеиваются уже на высоте 1-2 метра.

1 января 2021 в Одессе и области температура воздуха составляла +9 ... + 12 градусов в дневное время. На фоне весеннего тепла в регионе начали цвести растения.

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Дата
17
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