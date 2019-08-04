В Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков

В течение выходных в Одессе выпала двухмесячная норма осадков.
Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Сильные ливни вызвали нарушение транспортного сообщения, затопление отдельных участков местности и подтопления домохозяйств и подвальных помещений домов.
На круглосуточном дежурстве в городе находятся 287 спасателей и 81 единица спецтехники.
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Дождь разнес городом горы мусора, грязи и камней. Также в результате непогоды были случаи падения деревьев и обрыв электросетей.
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