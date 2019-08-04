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воскресенье, 04 августа 2019 21:58

В Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков

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В Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков
В Одессе непогода наделала беды. Фото: ТСН

В течение выходных в Одессе выпала двухмесячная норма осадков.

Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сильные ливни вызвали нарушение транспортного сообщения, затопление отдельных участков местности и подтопления домохозяйств и подвальных помещений домов.

На круглосуточном дежурстве в городе находятся 287 спасателей и 81 единица спецтехники.

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Дождь разнес городом горы мусора, грязи и камней. Также в результате непогоды были случаи падения деревьев и обрыв электросетей.

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