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воскресенье, 01 декабря 2019 03:05

В Одессе протестовали против олигархов

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В Одессе протестовали против олигархов
Протесты против олигархов состоялись в Одессе. Фото: Одесса онлайн

В субботу в Одессе активисты выразили протест олигархам и продаже земли.

Также демонстранты недовольны переходом объектов из государственной в частную собственность, сообщает "Odessa Online".

Протестующие скандировали "Нет олигархату" и "Нет продаже земли".

Также организаторы акции планируют провести подобные марши во всех украинских городах и областях.

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Как ранее сообщалось, в Киеве в акциях по случаю Дня достоинства и свободы приняли участие более 5 тыс. человек.

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