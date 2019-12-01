В Одессе протестовали против олигархов

В субботу в Одессе активисты выразили протест олигархам и продаже земли.
Также демонстранты недовольны переходом объектов из государственной в частную собственность, сообщает "Odessa Online".
Протестующие скандировали "Нет олигархату" и "Нет продаже земли".
Также организаторы акции планируют провести подобные марши во всех украинских городах и областях.
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Как ранее сообщалось, в Киеве в акциях по случаю Дня достоинства и свободы приняли участие более 5 тыс. человек.
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