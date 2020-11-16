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понедельник, 16 ноября 2020 04:53

В Одессе начали расследование по факту уклонения членов ТИК от исполнения обязанностей

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В Одессе начали расследование по факту уклонения членов ТИК от исполнения обязанностей
Члены городской ТИК уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу. Фото из открытых источников

Полиция в Одессе начала расследование по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей. Заявление об этом написала доверенное лицо одного из кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Заявитель сообщил, что члены городской ТИК уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму и др.) Уголовного кодекса Украины.

В воскресенье, 15 ноября, повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

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16
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