В Новых Санжарах бесплатно раздадут противовирусные лекарства

Для медработников Новых Санжар привезли противовирусные лекарства. Фото: Ольга Стенько

Противовирусный препарат привезли в поселок Новые Санжары, чтобы бесплатно раздать медработникам и эвакуированным из Уханя людям, которые находятся в обсервации.

Об этом Gazeta.uaрассказали в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА.

Тысячу флаконов препарата в Полтавскую привез заместитель генерального директора ООО "Экофарм", д.м.н. Александр Гриневич.

"Предприятие выделило в распоряжение для медиков Новосанжарского района тысячу флаконов протефлазида. В том числе, при необходимости, и для профилактики гражданам, прибывших из Китая", - рассказал начальник отдела мобилизации работы и медицины катастроф департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

Чиновник отметил, что речь идет о профилактике сезонных вирусных заболеваний, а не о лечении от нового коронавируса.

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Также в Новосанжарской ЦРБ организуют кабинеты психологической помощи для местного населения. Людям, которые обеспокоены ситуацией с коронавирусной инфекцией в мире, местные специалисты будут оказывать психологическую поддержку. Кроме того, местным жителям будут раздавать информационные материалы о коронавирусе, чтобы прекратить распространение паники. Об этом рассказала старшая медсестра Новосанжарской ЦРБ, координатор местного подразделения Красного Креста Яна Белоконь.

В Новых Санжарах не происходит ничего ничего не обычного. Люди свободно передвигаются по городу, никто не носит масок. Средства защиты можно увидеть только на тех, кто заходит на территорию медицинского центра МВД "Новые Санжары". Там четверо суток находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане.