"Дорогу посыпал солью, чтобы обеззаразить" - что сейчас происходит в Новых Санжарах

В поселке Новые Санжары на Полтавщине четверо суток в обсервации находятся эвакуированы из Уханя люди. Жизнь в населенном пункте вернулось к обычному течению.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали в поселке и увидели все собственными глазами.

Фото: Ольга Стенько

В самых Новых Санжарах не происходит ничего ничего не обычного. Люди свободно передвигаются по городу, никто не носит масок. Средства защиты можно увидеть только на тех, кто заходит на территорию медицинского центра МВД "Новые Санжары". Там четверо суток находятся эвакуированы из Китая украинцы и иностранные граждане.

Главные ворота возле многоэтажного корпуса, где находятся люди на карантине, тщательно охраняются бойцами Нацгвардии. Вход на территорию - только по спецпропускам. На второстепенных входах ворота открыты и охраны нет, но территорию патрулируют нацгвардейцы.

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В палатке Красного Креста неподалеку от главных ворот медицинского центра угощают горячими напитками и печеньем.

На подъездах к санаторию дежурит полиция. Правоохранители спрашивают цель визита, местных и журналистов пропускают свободно.

Жители окрестных домов живут обычной жизнью, нет паники или агрессии. Однако, иногда люди относятся с опаской к коронавирусу - мол, инфекция до конца не изучена.

Автор: Ольга Стенько Вдоль дороги разбросана поваренная соль - ею "обеззараживали" места, куда выпало из автобуса разбитое стекло

Так, один из жителей переулка, которым подъезжали к медцентру эвакуированные украинцы, посыпал улицу поваренной солью. Пояснил Gazeta.ua, что это "меры безопасности": именно у его двора разбилось и высыпалось стекло из автобуса. Осколки он собрал, а на землю рассыпал пачку поваренной соли, чтобы "обеззаразить".

Пока сообщают, что у людей в обсервации нет никаких симптомов вирусных заболеваний. Минимальный срок карантина заканчивается через 10 дней. Пока что люди изолированы от внешнего мира. Увидеть их можно разве что в окно.

Жители Новых Санжар Полтавской области заявили, что столкновения в поселке произошли из-за неосведомленности населения и провокации неизвестных приезжих. Местные осудили насильственные действия, которые произошли в поселке во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев.