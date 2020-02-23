"Мы - нормальные украинцы": жители Новых Санжар назвали причины столкновений

Жители Новых Санжар прокомментировали беспорядки в поселке. Фото: ukrinform.ua

Жители Новых Санжар Полтавской области заявили, что столкновения в поселке произошли из-за неосведомленности населения и провокации неизвестных приезжих.

Местные осудили насильственные действия, которые произошли в поселке во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщает ТСН.

Ответственность за насилие люди возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. В частности, пока нет ответа на вопрос, кто принес и поджег на месте шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

"Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были осведомлены", - говорят местные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эти люди уже прошли через травматический опыт - ООН осудила нападение в Новых Санжарах

22 февраля в поселке состоялась встреча с известным врачом Евгением Комаровский. Главной претензией жителей была нехватка коммуникации - люди возмущены тем, что власти не предупредили о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их города. Также новосанжарци испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.

В Новых Санжарах в медицинском центре Нацгвардии на карантине находятся 73 человека. Это граждане Украины и других государств, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Вместе с ними на карантине находится персонал, врачи и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.