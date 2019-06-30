В новых 66 территориальных общинах проходят выборы

Автор: Facebook Наибольшее количество новых ОТГ в Николаевской области - 12

30 июня в 66 территориальных общинах проходят выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.

Первые выборы пройдут в 7 городских, 14 поселковых и 45 сельских ОТГ, сообщил вице-премьер-министр, глава Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"В Винницкой области - в 5 ОТГ; в Волынской - в 1 ОТГ; в Житомирской области - в 2 ОТГ, в Запорожской - в 4 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 1 ОТГ; в Киевской области - в 5 ОТГ; в Кировоградской - в 1 ОТГ; в Луганской области - в 8 ОТГ; в Николаевской области - в 12 ОТГ; в Одесской - в 4 ОТГ; в Полтавской - в 1 ОТГ; в Ровенской области - в 3 ОТГ; в Сумской области - в 4 ОТГ; в Харьковской области - в 1 ОТГ; в Херсонской области - в 2 ОТГ; в Хмельницкой области - в 1 ОТГ; в Черкасской области - в 3 ОТГ; в Черновицкой области - в 2 ОТГ, в Черниговской области - в 6 ОТГ", - указал Зубко в посте в Facebook.

Также сегодня проходят дополнительные выборы депутатов 30 сельских, 14 сельских, 16 поселковых советов, которые присоединяются к ОТГ - в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка. Решение ЦИК об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах осталось в силе.