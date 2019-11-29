В Николаевской области тысячи мертвых медуз выбросило на берег

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 207
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 1981
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1026
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 981
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 918
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
26
9
3
10
3
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Вор залез в квартиру и умер
Вор залез в квартиру и умер
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
17 разбитых авто, есть погибшие и раненые: последствия масштабного столкновения под Одессой
17 разбитых авто, есть погибшие и раненые: последствия масштабного столкновения под Одессой
Видео
Все видео
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6489
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2871
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 126
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 02:31

В Николаевской области тысячи мертвых медуз выбросило на берег

  Комментировать
В Николаевской области тысячи мертвых медуз выбросило на берег
Тысячи мертвых медуз выбросило на берег. Фото: Корреспондент

В Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз.

После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им еще наблюдать не приходилось, сообщает Сегодня.

По мнению ученых, появление такого количества медуз под названием "корнерот" связано с повышением солености Азовского моря. Специалисты предупреждали, что при соприкосновении с этими существами можно получить сильный ожог, чреватый покраснением кожи и появлением мелких волдырей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму тысячи медуз выбросились на берег

Ранее произошло нашествие медуз в Азовском море – приплывших из Черного моря "гостей" заметили в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Николаевской области тысячи мертвых медуз выбросило на берег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 62633
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 17668
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 16011
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12150
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 7956
Регионы
Создали первый мобильный "прозрачный офис"
Создали первый мобильный "прозрачный офис" Просмотров: 36
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
26
 Просмотров: 63
Садовый про выборы: "Львов хотят захватить бандформирования"
Садовый про выборы: "Львов хотят захватить бандформирования" Просмотров: 1260
Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения
Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения Просмотров: 144
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
9
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 267
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua