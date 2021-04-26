В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром

В Николаеве люди протестовали против карантина. Фото: news.pn

26 апреля в Николаеве представители малого бизнеса протестовали против карантина. Митингующие ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.

Сегодня под городским советом предприниматели и перевозчики в течение 2 ч. протестовали на улице с требованием встречи с Сенкевичем, пишет "Новости N".

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Мэр не вышел к митингующим и сказал, что эта акция бессмысленна, поскольку через четыре дня город может ослабить карантин, если такое решение примет местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Впоследствии протестующие зашли в городской совет. Сенкевич вышел к ним в сопровождении правоохранителей. Мэр пообещал провести сегодня заседание исполнительного комитета. После чего люди покинули здание горсовета.

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