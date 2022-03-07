В Мелитополе враг захватил телевышку и вышки радиосвязи, блокирует мобильный интернет

В Мелитополе оккупанты захватили телевышку и вышку радиосвязи. Фото: "УНИАН"

Украинские власти не контролируют радио- и видеоконтент в Мелитополе Запорожской области. Российские оккупанты захватили телевышку и вышки радиосвязи в городе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в прямом эфире в Facebook.

"Городская телевышка, впрочем, как и городские вышки радиосвязи находятся под контролем оккупантов Мелитополя, тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город - вооруженных войск Российской Федерации", - заявил он.

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Федоров подчеркнул, что городские и государственные власти не могут контролировать контент, который распространяется через радиовышки и телевышку в городе. После этого прямой эфир оборвался.

Впоследствии мэр снова вышел в прямой эфир и призвал горожан ставить под сомнение все, что сегодня транслируется в Мелитополе по ТВ и радио. Добавил, что в городе враг также блокирует мобильную связь и интернет.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.