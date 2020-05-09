В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР

В Мелитополе 9 мая полиция изъяла десяток флагов СССР. Фото: ria-m.tv

В Мелитополе пенсионеры, несмотря на действующий карантин и призывы местных властей оставаться в этот день дома, сходятся к местной площади Победы. В руках держат красные флаги и портреты воинов, погибших во Второй мировой войне.

Один из пенсионеров взял с собой советскую атрибутику - красный флаг со звездой СССР, на что правоохранители немедленно отреагировали. В ответ мужчина не останавливался и продолжал вспоминать Советский Союз. После разговора с пенсионером полиции удалось отобрать флаг.

Этот флаг у полицейских был не один. У местного отделения полиции их собралось с десяток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Победы был основой для советской идеологии - историк

9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но из-за пандемии все публичные мероприятия в государстве были отменены, а правительство призвало граждан почтить память погибших во время войны родственников дома.