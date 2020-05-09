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суббота, 09 мая 2020 10:54

В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР

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В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
В Мелитополе 9 мая полиция изъяла десяток флагов СССР. Фото: ria-m.tv

В Мелитополе пенсионеры, несмотря на действующий карантин и призывы местных властей оставаться в этот день дома, сходятся к местной площади Победы. В руках держат красные флаги и портреты воинов, погибших во Второй мировой войне.

Один из пенсионеров взял с собой советскую атрибутику - красный флаг со звездой СССР, на что правоохранители немедленно отреагировали. В ответ мужчина не останавливался и продолжал вспоминать Советский Союз. После разговора с пенсионером полиции удалось отобрать флаг.

Этот флаг у полицейских был не один. У местного отделения полиции их собралось с десяток.

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9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но из-за пандемии все публичные мероприятия в государстве были отменены, а правительство призвало граждан почтить память погибших во время войны родственников дома.

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Дата
09
мая

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

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