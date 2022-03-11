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пятница, 11 марта 2022 23:14

В Мариуполе уничтожили батальонно тактическую группу оккупантов

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В Мариуполе уничтожили батальонно тактическую группу оккупантов
Уничтожили вражескую ДРГ. Фото: ООС

Военнослужащие в Мариуполе уничтожили батальонную тактическую группу 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России.

"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь пришедший на нашу землю российский хлам. Подразделения Объединенных сил продолжают защищать город и мирных граждан Украины", – сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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"Практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа", говорится в сообщении.

За 12 дней блокады и беспощадного обстрела жилых кварталов в Мариуполе погибли 1582 мирных жителя, сообщает Мариупольский городской совет.

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