В МАГАТЭ заявили о проблеме на оккупированной Запорожской АЭС

Техническое обслуживание одного энергоблока сокращено до минимального допустимого уровня. Фото: УНИАН

Техническое обслуживание одного энергоблока на захваченной оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре сокращено до минимального допустимого уровня.

Об этом сообщил гендиректор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

"Техническое обслуживание первого энергоблока было сокращено до минимального уровня, допускаемого правилами эксплуатации станции", - заявил Мариано Гросси.

Добавил, что на Запорожскую АЭС невозможно доставить оборудование и спецперсонал для проведения ремонтных работ.

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В общем, ситуация с электроснабжением площадки Запорожской АЭС не изменилась по сравнению с тем, о которой сообщалось ранее, утверждает гендиректор МАГАТЭ.

"На площадке имеются четыре высоковольтные (750 кВ) внешние линии электропередачи и одна дополнительная линия в резерве. Две линии из четырех были повреждены, поэтому в настоящее время работают две линии электропередачи, а одна находится в резерве.

Оператор уведомил МАГАТЭ, что потребности АЭС во внешнем электроснабжении могут быть удовлетворены при наличии одной линии электропередачи. Кроме того, в рабочем состоянии находятся дизель-генераторы, которые готовы обеспечивать резервное питание", - говориться в заявлении.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. Еще при жизни нескольких человек борются медики. Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. 10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.