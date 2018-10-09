В Луцке продают хлеб из России

Фото: Игорь Песков

Хлеб марки Harry's, изготовленный в Московской области, продают в луцком гипермаркете "Там Там". Написал в Facebook житель города Игорь Песков.

"Вершина цинизма от" Там Там "в Луцке - импортированный из Московии хлеб американского бренда Harry's! Вы там уже совсем в сосну ударились?

Хлеб, Карл! С самого Солнечногорска (город Московской области). Да еще и замешен на одной химии и срок хранения которого - 2 мисяци.И куда? На бандеровщину! А цена. Норм? Проглотит? Долой с ума посходили. Надеюсь, вам люди поставят мозги на место", - написал человек.

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Импорт хлеба из России в Украину запрещен в соответствии с постановлением от 30 декабря 2015 №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России". Срок действия продлен до 31 декабря 2018.