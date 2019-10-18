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суббота, 19 октября 2019 04:20

В курортной Кирилловке опровергли нашествия черного червя

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В курортной Кирилловке опровергли нашествия черного червя
zp-fakt Запорожье: в курортной Кирилловке не подтвердили нашествия черного червя

В курортном поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области нет нашествия редкого черного червя - кивсяка.

Заметили лишь единичные места, где они есть.

"Не надо делать трагедии. А то люди перестанут на море ехать. Паники в поселке нет. Лишь трое местных подтвердили, что видели большое количество сороканожок. У одного жителя действительно много червей. Такое ощущение будто кто-то специально высыпал в его двор. Я тоже живу возле поля, то у меня вообще нет их и никогда не было", - говорит Gazeta.ua поселковый голова Иван Малеев.

Люди наблюдают нашествия червей третий год подряд. В этом году их действительно больше, чем в предыдущие годы, отметил поселковый голова.

Местные предполагают, кивсяк разводятся через некошеные сорняки на земельных участках, которые скупили приезжие.

"Это поле не у моря, а в степи. Как повлиять на людей, неизвестно, где живут? Здесь приезжих процентов 80. Потихоньку застраиваются, но это процесс не одного года. В Украине посадки тоже заросшие, что волки скоро начнут бегать. И сегодня говорить, что в кого-то не кошеный сорняк, то получается по всей стране тех червей должны быть тонны", - добавил Малеев.

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В популярном курорте Запорожской области Кирилловке наблюдается нашествие кивсяка - разновидности многоножки.

Нашествие червей началось после того, как владельцы не обрабатываемых земельных участков перестали косить бурьян.

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