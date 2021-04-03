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суббота, 03 апреля 2021 13:48

В "красном" Харькове подростки устроили вечеринку под рэп Моргенштерна

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В &quot;красном&quot; Харькове подростки устроили вечеринку под рэп Моргенштерна
Концерты Моргенштерна отменили в Украине из-за его позиции по поводу Крыма. Фото: скриншот с видео

В Харькове молодежь провела на улице шумную вечеринку под музыку российского рэпера.

Гуляния они устроили, несмотря на карантин, действующий в городе, сообщает Telegram канал "Труха".

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Ребята собрались большой компанией на одной улице. Молодые люди танцевали и общались между собой.

Они также слушали рэп российского исполнителя Моргенштерна. Его концерты отменили в Украине после резких высказываний о жертвах пожара в одесском колледже и своей позиции по Крыму.

В Харькове действует красная зона карантина. Молодежь не придерживалась масочного режима и социальной дистанции.

Сегодня, 3 апреля, в регионе обнаружили еще 1470 больных коронавирусом.

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