В "красном" Харькове подростки устроили вечеринку под рэп Моргенштерна

В Харькове молодежь провела на улице шумную вечеринку под музыку российского рэпера.
Гуляния они устроили, несмотря на карантин, действующий в городе, сообщает Telegram канал "Труха".
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Ребята собрались большой компанией на одной улице. Молодые люди танцевали и общались между собой.
Они также слушали рэп российского исполнителя Моргенштерна. Его концерты отменили в Украине после резких высказываний о жертвах пожара в одесском колледже и своей позиции по Крыму.
В Харькове действует красная зона карантина. Молодежь не придерживалась масочного режима и социальной дистанции.
Сегодня, 3 апреля, в регионе обнаружили еще 1470 больных коронавирусом.
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