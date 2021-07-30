В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз

В Кирилловке убирают медуз с центрального пляжа с помощью трактора местных коммунальщиков.

Автор: krlk.gov.ua Медуз в Кирилловке вывозят трактором

Ежедневно с 05:00 до 06:00 сотрудники КП "Развитие курортной зоны" выезжают на уборку мертвых медуз. Вывозят более одного полного прицепа, сообщается на сайте Кирилловского поселкового совета.

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Неравнодушные местные жители помогают в уборке.

"Руководства КП "Развитие курортной зоны" и Кирилловского поселкового совета искренне благодарят добровольцев и призывают других неравнодушных жителей Кирилловки присоединяться и помогать коммунальщикам в расчистке пляжей от медуз", - говорится на сайте.





На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти. Эксперты связывают нашествие медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.