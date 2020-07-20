В караоке произошла перестрелка: двое пострадавших

В Основянском районе Харькова в результате стрельбы двое мужчин 37 и 27 лет получили огнестрельные ранения грудной клетки.
Мужчин госпитализировали, а правоохранители начали досудебное расследование по статьям о хулиганстве и нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
"Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы", - отметили в полиции, добавив, что продолжается поиск свидетелей инцидента.
Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 19 июля, около 1:20, в караоке Panorama Lounge.
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Напомним, согласно опросам туристов, Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе.
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