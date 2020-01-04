В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины

В Каховке в Херсонской области люди вышли на протест с требованием расследования резонансного убийства.
Протестующие забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины. Люди требуют расследования убийства местного жителя, которого утром 1 января убили, сообщают местные СМИ.
Злоумышленник был задержан, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.
Накануне в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Подозреваемого взяли под арест на два месяца без права внесения залога.
"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщают СМИ.
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В новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, а отношении его проводится служебное расследование.
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