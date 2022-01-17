В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"

Фото: Василий Каминский

В Хмельницком на набережной Южного Буга обустроили две ледяные фотозоны с надписями "Я люблю Хмельницкий" и "Слава Украине".

Буквы вырезали из льда и установили их полукругом – по форме площадки, пишет "Поділля News".

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"Хмельничане, которые любят фотографироваться на фоне надписи "Я люблю Хмельницкий" с обязательным сердечком внутри возле ЦУМа, теперь имеют альтернативу. Временную надпись с теми же словами разместили на одной из смотровых площадок на набережной Южного Буга", – говорится в материале.

Также у патриотической надписи "Слава Украине" разместили ледяной трезубец.

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