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вторник, 18 января 2022 02:52

В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
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Фото: Василий Каминский

В Хмельницком на набережной Южного Буга обустроили две ледяные фотозоны с надписями "Я люблю Хмельницкий" и "Слава Украине".

Буквы вырезали из льда и установили их полукругом – по форме площадки, пишет "Поділля News".

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"Хмельничане, которые любят фотографироваться на фоне надписи "Я люблю Хмельницкий" с обязательным сердечком внутри возле ЦУМа, теперь имеют альтернативу. Временную надпись с теми же словами разместили на одной из смотровых площадок на набережной Южного Буга", – говорится в материале.

Также у патриотической надписи "Слава Украине" разместили ледяной трезубец.

На севере Швеции, в 200 км от полярного круга, 31-й год подряд работает отель Icehotel, построенный из снега и льда. В прошлом году все комнаты создавали шесть недель. Снега и льда использовали столько, что им можно было бы заполнить 10 олимпийских бассейнов

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