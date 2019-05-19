В Харькове взорвалась граната: есть погибшие

Вечером 18 мая в Харькове взорвалась граната. В результате двое мужчин погибли, еще один находится в больнице.
Взрыв прогремел на ул. Двинской в Основянском р-н Харькова. Полицию вызвали в 23:42, сообщили правоохранители.
От полученных травм погибли мужчины в возрасте 36 и 38 лет.
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Пострадавший 35-летний находится в больнице с множественными обломочными ранениями головы и туловища. Его состояние врачи называют удовлетворительным.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В Старобельске Луганской обл. мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка. Это произошло 17 мая в 16.30 в помещении банка на ул. Шевченко. Гранату подорвал человек, который принимал участие в АТО в составе батальона "Айдар". От полученных трамв он погиб.
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