В Харькове высадился вражеский десант

В Харькове высадился десант кафиров.

Совершено нападение на Военно-медицинский клинический центр Северного региона, сообщают местные СМИ.

Начался бой за больницу.

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СБУ подтверждает информацию.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.