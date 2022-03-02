В Харькове высадился вражеский десант

В Харькове высадился десант кафиров.
Совершено нападение на Военно-медицинский клинический центр Северного региона, сообщают местные СМИ.
Начался бой за больницу.
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СБУ подтверждает информацию.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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