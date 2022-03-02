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среда, 02 марта 2022 03:02

В Харькове высадился вражеский десант

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В Харькове высадился вражеский десант
В Харькове высадился десант. Фото: Комментарии

В Харькове высадился десант кафиров.

Совершено нападение на Военно-медицинский клинический центр Северного региона, сообщают местные СМИ.

Начался бой за больницу.

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СБУ подтверждает информацию.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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