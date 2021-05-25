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вторник, 25 мая 2021 19:29

В Харькове отменили региональный язык

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В Харькове отменили региональный язык
Региональный язык в Харькове признали противоправным. Фото: Reuters

В Харькове отменили региональный язык.

Соответствующее решение вынес Харьковский окружной административный суд. Об этом сообщает общественный деятель Святослав Литинский в Facebook.

"Суд признал противоправным и недействительным решения Харьковского горсовета о реализации в Харькове положений закона "Об основах государственной языковой политики", который Конституционный суд признал неконституционным в 2018 году", - говорится в сообщении.

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По словам Латинского, Харьковской областной прокуратуре понадобилось 4 года, чтобы подать иск. Отныне все ссылки на решение городского совета о введении регионального языка являются ничтожными.

Литинский отметил, что языковые активисты обращались в Харьковский горсовет с августа 2018 году с просьбой отменить решение о введении регионального языка в Харькове, но горсовет отказывалась, поэтому пришлось обращаться в прокуратуру.

Прокуратура тоже подала иск только после решений судов двух инстанций. Таким образом "региональный язык" в Харькове отменен.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Александра Тупицкого, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда и отменил его назначение судьей. Обвинительный акт передали в Подольский районный суд города Киева.

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