В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео

Водитель пытается поймать бус, который "убегает" в кювет. Фото: скриншот с видео

В Харькове мужчина голыми руками пытался удержать грузовой автобус, съезжавший в кювет со скользкой дороги.

Видео инцидента распространили в Telegram "Харьков 1654".

На кадрах видно, как белый бус VW буксует на лесной дороге и скатывается в яму.

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Мужчина пытается его удержать сзади, но безрезультатно. Транспорт весит около 2 т и еще скатывается с горы, поэтому усилия мужчины были опасными.

Женщина, снимавшая все на видео, кричала: "Жека, отойди оттуда".

История завершилась без пострадавших. Вскоре подъехала помощь и тросовами транспорт вытащили на дорогу.

В Харькове наказали автовладельца, забросав его машину мусором. Автомобиль был припаркован возле мусорных баков и мешал подъезду уборочной машины.