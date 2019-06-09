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воскресенье, 09 июня 2019 11:42

В единственном городе Украины появился итальянский вид транспорта

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Уже год как в Виннице рекой Южный Буг можно проехаться настоящей итальянской гондолой, которой плавают в Венеции. В первые дни она стала самым романтичным местом для свиданий.

Ее привез винницкий предприниматель Виталий Гуменюк. Он имеет ресторан на реке вместе с причалом.

Автор: Facebook
  В Виннице начнут строить итальянские гондолы
В Виннице начнут строить итальянские гондолы

Этой гондолой плавают только в Виннице.

"Эта гондола старинная. Ее изготовил мой дедушка. Он назвал ее "Джульетта". Как он умер, гондолу запихнули на чердак. Чтобы она не рассохлась, отдали родственнику в Днепр. Он катался на ней 12 лет. Он тоже был гондольером. Но последние годы ею не управлял. А за гондолой нужно ухаживать не менее, чем за машиной. Ее уже отреставрировал", - говорит Gazeta.ua Виталий Гуменюк.

Автор: Facebook
  В Виннице начнут строить итальянские гондолы
В Виннице начнут строить итальянские гондолы

Гондол станет больше. Предприниматель начнет их строить.

"Когда именно начнем, то неизвестно. Мастера есть и уже не дождутся возможности начать. Помещение. Все готово. Нужно только довести до ума бюрократическую Волокита. Как говорится "Все играет только дуй!", - говорит Виталий Гуменюк.

Как только оформит разрешительные документы, сразу начнут наращивать флот гондол. Планируется создать 10 -15 штук.

Предприниматель готовит документы, чтобы получить сертификат ЕС на производство гондол. Одним из шагов для получения разрешительных документов является регистрация в международной базе производителей кораблей.

Автор: фото предоставлено Виталием Гуменюком
  В Виннице начнут строить итальянские гондолы
В Виннице начнут строить итальянские гондолы

"На пути к получению Европейского сертификата качества на Венецианские/Винницкие гондолы, строительство которых вскоре начнется в Виннице, моя семья - моя команда, получили новую маленькую победу! Нас уже зарегистрировали в международной базе производителей кораблей. Теперь нас можно идентифицировать по короткому кодовые "LAR" сокращенно от Лариса - так зовут мою маму!", - сказал Виталий.

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В Виннице должны наладить производство катеров.

Недавно судебным решением Виннице вернули речной порт. Поэтому депутаты подняли вопрос обновления парка "речных трамваев".

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09
июня

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