В ДТП под Львовом погибли трое украинских военных

 
Ексклюзивы
1/5
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 90
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1395
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 423
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 783
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2151
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 306
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 783
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1341
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 423
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
7
3
11
34
4
Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии
Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Какой была зима 100 лет назад - подборка фото
Какой была зима 100 лет назад - подборка фото
Похороны, застолья и демострации - чем жил Львов в 1910-1915-х
Похороны, застолья и демострации - чем жил Львов в 1910-1915-х
Переселенка разрисовывает куски разорванных снарядов с АТО
Переселенка разрисовывает куски разорванных снарядов с АТО
Видео
Все видео
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
Бездомная собака стала жертвой издевательств
Бездомная собака стала жертвой издевательств
"Вы - пример мужества" - военные запустили флешмоб в поддержку пленных моряков
"Вы - пример мужества" - военные запустили флешмоб в поддержку пленных моряков
Патрульная полиция опубликовала трогательный ролик против насилия
Патрульная полиция опубликовала трогательный ролик против насилия
Водитель маршрутки напал на школьника
Водитель маршрутки напал на школьника
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1107
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2151
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1341
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2727
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 декабря 2018
1 Просмотров: 1242
Заради субсидії
– Жінка не хоче моє прізвище дитині давати. Наполягає на своєму, – говорить Олександр. Місяць тому в сусіда і його цивільної дружини ...
понедельник, 17 декабря 2018 01:20

В ДТП под Львовом погибли трое украинских военных

  Комментировать
В ДТП под Львовом погибли трое украинских военных
Под Львовом произошло ДТП. Фото: РБК

В автомобильной аварии во Львовской области погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск Украины им. Петра Сагайдачного.

Погибшие Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин были военнослужащими-контрактниками 184-го учебного центра академии. Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 16 декабря, в поселке Ивано-Франково Яворивского района, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированный специалистов, воинов — искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой учебного заведения вечером в воскресенье, 16 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом фура протаранила 7 автомобилей

Около 3:10 воскресенья на автодороге "Львов-Краковец" произошло лобовое столкновение автобуса "Неоплан" с легковым автомобилем Volvo, в результате которого погибли четыре человека, двое получили травмы.

По предварительной информации, водитель автобуса, который следовал из Днепра в Польшу, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ДТП под Львовом погибли трое украинских военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Первый блин комом - началась авиационная эра

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

Самое читаемое
Появились первые фото с Объединительного собора
Появились первые фото с Объединительного собора
4
 7 Просмотров: 83419
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 14 Просмотров: 20475
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 19280
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 6 Просмотров: 15539
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 13567
Львов
Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии
Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии
7
 Просмотров: 522
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
3
 Просмотров: 2088
Заработало приложение, которое реагирует на чрезвычайные события
Заработало приложение, которое реагирует на чрезвычайные события Просмотров: 486
Во Львове установили рекорд по растаможиванию "евроблях"
Во Львове установили рекорд по растаможиванию "евроблях" Просмотров: 2133
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
15
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
14
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
11
Навальный оскорбил украинцев
7
Появились первые фото с Объединительного собора
6
Показали, где живет митрополит Епифаний
Голосов: 21
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua