В ДТП под Львовом погибли трое украинских военных

В автомобильной аварии во Львовской области погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск Украины им. Петра Сагайдачного.

Погибшие Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин были военнослужащими-контрактниками 184-го учебного центра академии. Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 16 декабря, в поселке Ивано-Франково Яворивского района, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированный специалистов, воинов — искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой учебного заведения вечером в воскресенье, 16 декабря.

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Около 3:10 воскресенья на автодороге "Львов-Краковец" произошло лобовое столкновение автобуса "Неоплан" с легковым автомобилем Volvo, в результате которого погибли четыре человека, двое получили травмы.

По предварительной информации, водитель автобуса, который следовал из Днепра в Польшу, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.