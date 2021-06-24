В Днепровской конной школе исчезли семь подаренных лошадей

Юные спортсмены-конники Днепра часто получают от меценатов лошадей в подарок.

Журналистов заинтересовало, как используются эти подарки, и выяснили, что одно из животных исчезла в неизвестном направлении.

Все девушки на лошадях имеют посадку королев - сидят в седлах прямо и гордо. Все без исключения. Их специально тренируют так сидеть. Для этого их заставляют ездить без стремян, они держатся в седле сжимая ноги и осанка выравнивается. Такой же эффект дает езда без седла.

Идет тренировка в специализированной детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту Днепровской городского совета.

По словам директора школы Павла Касьянова, 55 лет, здесь тренируются от 120 до 130 детей. Она была образована в 1962 году как секция при городском ипподроме. Затем переросла в школу.

19-летняя Карина Журавлева уже 6 лет занимается конным спортом. Она была членом сборной Украины, но сейчас перешла в другую возрастную категорию.

"Я в 5 лет в парке покаталась на коньке и с тех пор просто заболела этим, - говорит Карина, - Я все время просила родителей отдать меня в школу. И, наконец, в 13 лет моя мечта осуществилась - меня привели сюда".

Карина Журавлева уже 6 лет занимается конным спортом

В Карины оранжевая футболка с названием рок-группы Pink Floyd. На вопрос, фанатка ли она группы, говорит, что просто купила футболку под цвет "наряда" своего коня, которого зовут Хатоб. У него ноги перемотаны оранжевыми повязками. Это чтобы он не растянул мышцы.

Карина учится на менеджера по туризму, но скорее всего свяжет свою жизнь с конным спортом, станет или судьей, или тренером, или будет заниматься бизнесом, связанным с оценкой и продажей лошадей.

Мама Карины ветеринар, а папа частный водитель. Финансируемая из городского бюджета детская школа дает возможность заниматься недешевым конным спортом детям из небогатых семей.

Школа имеет 53 лошади. Они закупаются за средства городского бюджета. Но иногда их дарят меценаты. В начале июня школа получила двоих животных от тернопольского мецената Ивана Панькуша и еще двоих - от днепровского мецената Анатолия Клименко.

14 декабря 2018 года на сайте Федерации конного спорта, а затем в журнале Horses появилась информация о том, что школа получила в подарок аж 7 лошадей.

"Накануне Нового года президент Всеукраинской федерации конного спорта Украины Андрей Милованов подарил Днепропетровской СДЮСШОР 7 лошадей Петриковского племоконезавода", - говорится в новости.

"Такому подарку, конечно, мы очень рады - сказал директор школы Виктор Коновалов - это большой вклад в развитие конного спорта в Днепропетровской области, ведь численность спортсменов в школе постоянно растет, причем не только в учебных группах, но и в группах спортивного совершенствования.

Теперь, в зависимости от возраста и степени опыта "новичков", мы пополним лошадьми разные группы, что позволит тренерам оптимизировать учебный процесс и сделать его более качественным.

На вопрос как прижились 7 лошадей, директор Павел Касьянов сказал, что их на балансе школы не было. Он только месяц как сменил на посту своего предшественника.

Тренер и по совместительству зоотехник школы Милена Тараненко, 46 лет, сказала, что в то время работала только тренером и не слышала, чтобы подаренные Милованов лошади ходили под детьми. Как зоотехник она приняла дела 1 июня и не видела на балансе никаких дарованных лошадей, кроме двух подаренных дни.

Призер чемпионатов СССР и Украины, старейший тренер школы 67-летний Александр Хаданович говорит, что 7 лошадей Милованов подарил. Они были на территории школы, но ей не добрались. Их тренировали и 3 продали, а 4 еще у бывшего директора Коновалова стоят как его собственность.

Тренер лошадей Виталий Иванюк, 48 лет, который уволился из школы в декабре прошлого года, рассказал, что он выезжал двух лошадей из тех, что предоставил председатель Федерации конного спорта Украины Милованов. По его словам, в прошлом году одну лошадь продали в Николаев частной клуба "Золотая подкова".

Руководитель клуба Кира Жилкина телефону подтвердила, что в прошлом году купила коня в Петриковского конного завода, который принадлежит председателю Федерации конного спорта Милованову. Одобрительно отозвалась о животном. Сумму сделки Жилкина не назвала. Где выезжали лошади - не знает.

Виталий Иванюк говорит, что выезженные конь стоит плюс, минус 15 тыс. Евро. Он лично показывал покупателям из Николаева животное, которое выезжал. Во время презентации, по словам Иванчука, был бывший директор школы Коновалов и председатель федерации конного спорта Милованов.

"Киру Жилкин я знаю, потому что раньше выступали на соревнованиях, - говорит Иванюк, - она ​​была, когда я показывал лошади. Скакун ей очень понравился. Его сразу погрузили в автомобиль и повезли в Николаев.

Иванюк не получал плату за подготовку лошади. Только зарплату за работу в школе.

Владелец Петриковского племоконезавода и председатель Федерации конного спорта Украины Андрей Милованов, 46 лет, отметил, что он часто делает подарки детским конным школам. Подтвердил, что дарил 7 лошадей днепровской школе. По его словам, что с ними произошло дальше - он не знает.

Журналисты направили запрос Милованову с просьбой указать документ, которым было оформлено дарения лошадей, и сообщили клички лошадей.

"Я школе Днепра дарил много лошадей, - отписал он, - Кличко всех не знаю (не помню)". Правда, потом вспомнил клички 22 лошадей.

"Как они их себе ставили на баланс сказать не готов. Лучше этот вопрос им ставить".

Милованов также подчеркнул, что он построил конюшню на 80 голов для школы.

Бывший директор школы Коновалов сказал, что дар школе произошел еще до него и отказался от дальнейших комментариев.

Нынешний директор школы Касьянов утверждает, что в таких случаях должен заключаться дарственный договор, но в документах, которые он получил в наследство от предыдущего руководства, его нет.

Аренда одного места для лошади в днепровской школе недавно стоила 2,5 тыс. грн. Для 7 животных выходит 17,5 тыс. грн в месяц. Кормление одного обходится минимум в 4 тыс. грн, для 7 - 28 тыс. грн. Суммарные расходы 45,5 тыс. грн в месяц.

"Никаких документов об оплате таких сумм мы не имеем", - заверил Касьянов.

Он предполагает, что плата за аренду с якобы подаренных лошадей не собиралась и кормили их за счет школы. Но он не правоохранительный орган, чтобы выяснить это.

Источник на правах анонимности рассказал, что таким образом заинтересованные лица за счет детской школы готовят лошадей к продаже. Один конь по минимальной цене стоит 10 тыс. евро. Соответственно 7 - 70 тыс. евро.

Журналисты продолжат следить за ходом событий в школе.