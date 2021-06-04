В детском саду отравились 29 детей и две воспитательницы

 
Ексклюзивы
1/5
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 486
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 396
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 207
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 369
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 243
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 342
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 468
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 711
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 360
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 360
Фото
Все фото
8
6
12
4
11
Полиция накрыла колл-центр, который выманивал банковские данные
Полиция накрыла колл-центр, который выманивал банковские данные
По Херсонщине промчался торнадо: фото
По Херсонщине промчался торнадо: фото
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Чернигов
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Чернигов
Видео
Все видео
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 243
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 360
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 810
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 288
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 05:19

В детском саду отравились 29 детей и две воспитательницы

  Комментировать
В детском саду отравились 29 детей и две воспитательницы
В детском саду отравились дети. Фото: Сегодня

В селе Испас Вижницкого района Черновицкой области двое воспитателей детского сада и 13 воспитанников обратились с признаками пищевого отравления за медицинской помощью.

Всем пострадавшим поставили диагноз - острый гастроэнтероколит, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС).

По данным опроса воспитателей и родителей признаки острых кишечных инфекций у 29 детей, в том числе и тех, родители которых за медицинской помощью не обращались.

Черновицкий областной лабораторный центр совместно с Госпродпотребслужбой начали эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные массово отравили бездомных собак

В Черниговской области родители детей, которые отравились грибной похлебкой, хотят лишить родительских прав.

Трагедия произошла в селе Александровка Добрянского общества. Там мать накормила четырех детей ухой с грибами. Утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы 5-летняя Алина умерла, у девочки отказали внутренние органы. Вслед за сестренкой умер 7-месячный мальчик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В детском саду отравились 29 детей и две воспитательницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Создали сыр, который обладает целебными свойствами

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 8704
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7038
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4194
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 7 Просмотров: 3627
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 2925
Другие регионы
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
 Просмотров: 1269
Полиция накрыла колл-центр, который выманивал банковские данные
Полиция накрыла колл-центр, который выманивал банковские данные
8
 Просмотров: 702
Укрзализныця запускает к морю новые маршруты
Укрзализныця запускает к морю новые маршруты Просмотров: 198
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
 Просмотров: 963
Две южные области оспаривают в суде статус регионального языка
Две южные области оспаривают в суде статус регионального языка Просмотров: 657
Больше всего комментируют
39
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2747
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть