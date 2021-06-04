В детском саду отравились 29 детей и две воспитательницы

В детском саду отравились дети. Фото: Сегодня

В селе Испас Вижницкого района Черновицкой области двое воспитателей детского сада и 13 воспитанников обратились с признаками пищевого отравления за медицинской помощью.

Всем пострадавшим поставили диагноз - острый гастроэнтероколит, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС).

По данным опроса воспитателей и родителей признаки острых кишечных инфекций у 29 детей, в том числе и тех, родители которых за медицинской помощью не обращались.

Черновицкий областной лабораторный центр совместно с Госпродпотребслужбой начали эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

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В Черниговской области родители детей, которые отравились грибной похлебкой, хотят лишить родительских прав. Трагедия произошла в селе Александровка Добрянского общества. Там мать накормила четырех детей ухой с грибами. Утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы 5-летняя Алина умерла, у девочки отказали внутренние органы. Вслед за сестренкой умер 7-месячный мальчик.