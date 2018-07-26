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четверг, 26 июля 2018 09:55

В черкасском селе воссоздадут последний бой коломыйских пограничников

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В черкасском селе воссоздадут последний бой коломыйских пограничников
скифский курган в Легедзином стал местом паломничества пограничников

В селе Леґедзине Тальновского района проведут историческую реконструкцию. 5 августа члены нескольких исторических клубов воссоздадут последний бой пограничников Коломыйской заставы и их собак.

"В августе 1941 года немцы окружили в Леґедзиному в районе кирпичного завода пограничников из Коломыи, которые отступали от границы, - рассказывает руководитель заповедника "Трипольская культура" Владислав Чабанюк. - После тяжелых боев в советских солдат закончились патроны. В отчаянии они спустили на немцев своих пограничных собак.
Бой был очень кровопролитный. Большинство погибших пограничников похоронили местные люди у себя на огородах."

"Гибли и немцы. Старожилы вспоминали, что в том же году в Леґедзине приезжала немецкая фрау. Она занималась перезахоронением в Германию двух своих сыновей-близнецов, которые сгорели в одном танке", - говорит Чабанюк.

После войны бой оброс легендами. Местные историки утверждали, что погибших пограничников свалили в кучу и демонстрировали Гитлеру и Муссолини, которые 18 августа 1941 принимали здесь совместный парад немецко-итальянских войск. Впоследствии якобы всех погибших похоронили в братской могиле, что по дороге на Умань. В 2003 году тогдашний депутат Игорь Челомбитко установил памятник пограничникам и их собакам. Теперь каждый год там проходят торжества. На самом деле памятник стоит на древнем скифском кургане, который никакого отношения к боям 1941 не имеет.

"Погибших у кирпичного завода бойцов со перезахоронили у местной школы, - говорит Владислав Чабанюк. - 5 августа перезахоронят останки еще 10 солдат. Тогда же исторические реконструкторы воссоздадут последний бой пограничников. Конечно, немецких танков здесь не будет. Но приедут несколько десятков человек, которые будут "немцами" и еще несколько - "советскими" бойцами. В общем соберется около полусотни человек из разных уголков Украины. Будет даже один пес, который будет имитировать последнюю атаку на немцев".

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Село Леґедзине известно тем, что здесь находится заповедник "Трипольская культура". Ежегодно на раскопки в село приезжают археологи из Киева и из-за рубежа. Они раскапывают древний трипольский город между селами Леґедзине и Тальянки, кладбище времен черняховской культуры и скифские курганы.

Автор: Юрий СТРИГУН
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